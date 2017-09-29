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29 Eylül 2017 Cuma 07:03

“AB Ülkelerinin Euroya Geçmesini İstiyoruz Ama Onları Zorlamayacağız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, halen euro kullanmayan birlik üyelerinin ortak para birimine geçmesini istediklerini belirterek, &#34;Ama söz konusu bu ülkeleri euroya geçmeye zorlamayacağız.'' dedi.

'AB Ülkelerinin Euroya Geçmesini İstiyoruz Ama Onları Zorlamayacağız'
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AB KOMİSYONUNUN EKONOMİK VE PARASAL İŞLERDEN SORUMLU ÜYESİ MOSCOVİCİ:  "İSVEÇ'İN DE İÇİNDE OLDUĞU BAZI AB ÜLKELERİNİ ORTAK PARA BİRİMİ EUROYA GEÇMESİNİ İSTİYORUZ AMA SÖZ KONUSU BU ÜLKELERİ EUROYA GEÇMEYE ZORLAMAYACAĞIZ'' DEDİ

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, halen euro kullanmayan birlik üyelerinin ortak para birimine geçmesini istediklerini belirterek, "Ama söz konusu bu ülkeleri euroya geçmeye zorlamayacağız.'' dedi.

Moscovici, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Ekonomi Bakanı Magdalena Andersson ile görüştü.

Moscovici ve Andersson, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Euro Bölgesi'nde reform hazırlıkları ve Avrupa Komisyonu'nun, AB içindeki bütün ülkelerin 2025 yılına kadar euroyu kullanmasını sağlayacak bir tasarı üzerinde çalıştığına dair bilgilerin basına sızması hakkında değerlendirilmede bulundu.

AB'nin ortak para birimi euronun "Birliğin sembolü ve Avrupalıların istikrar garantisi" olduğunu belirten Moscovici, "İsveç'in de içinde olduğu bazı AB ülkelerinin ortak para birimi euroya geçmesini istiyoruz ama söz konusu bu ülkeleri euroya geçmeye zorlamayacağız.'' dedi.

Euro Bölgesi'ndeki reform hazırlıklarına da değinen Moscovici, AB Komisyonu'nun AB reformlarıyla ilgili önerileri arasında Euro Bölgesi bütçesi ve Euro Bölgesi Maliye Bakanlığı da bulunduğunu vurguladı.

Moscovici, ''AB ülkelerinin aralık ayında özel bir zirve yapması planlanıyor. Bu önerilerin üye ülkeler arasında görüşülüp değerlendirilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

''İSVEÇ HALKI 2013 YILINDA EURO KARARINI VERDİ''

İsveç Ekonomi Bakanı Magdalena Andersson ise İsveç halkının 2013 yılında yapılan refarandumda euroya geçmeyi reddettiğini hatırlattı. Andersson, ayrıca, Moscovici ile yaptıkları görüşmede Euro Bölgesi'nde yapılacak reformlar hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.

DOKUZ AB ÜLKESİ EURO KULLANMIYOR

AB üyesi 28 ülkenin 19’u ortak para birimi euroyu kullanırken Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Macaristan, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere olmak üzere dokuz ülke yerel para birimini kullanmaya devam ediyor.

(AA/ÖZ/HA)

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