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AB Ülkeleri 270 Milyar Euro Desteği Kullanmadı

AB Ülkeleri 270 Milyar Euro Desteği Kullanmadı

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:46
AB Ülkeleri 270 Milyar Euro Desteği Kullanmadı

AVRUPA SAYIŞTAYI BAŞKANI KLAUS-HEİNER LEHNE: “AB FONLARI İÇİNDE TEŞVİKLER İÇİN HARCANMAYAN FİNANSMANIN TOPLAMI 270 MİLYAR EUROYA ULAŞARAK REKOR KIRDI”

Avrupa Sayıştayı (ECA) Başkanı Klaus-Heiner Lehne, Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin topluluğun teşvik programlarından yeterince yararlanmadığını belirterek, “AB fonları içinde teşvikler için harcanmayan finansmanın toplamı 270  milyarEuroya ulaşarak rekor kırdı” dedi.

Lehne, yaptığı açıklamada, söz konusu finansmanın taahhüt edildiğini fakat İtalya gibi bazı devletlerin AB'nin fonuna kendi katkılarını yerine getirmediği ve uygun projeler bulunmadığı için teşviklerin büyük bölümünün kullanılmadığını belirtti.

Almanya vatandışı olan Lehne, söz konusu gelişmeyi büyük bir sorun olarak niteleyerek, harcanmayan finansmanın gittikçe büyüdüğünü ve AB bütçesinin iki katına yaklaştığını ifade etti.

Lehne, Avrupa Birliği’nin bütçesini de eleştirerek, “AB bütçesinde esneklik olmaması büyük bir sorundur. Bütçe, büyük oranda 7 yıllık hazırlanıyor. Komisyon beş yıllık bir plan üzerinde başarısız oldu, biz yedi yıllık bir plan yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin 2018 bütçesi 160,1 milyar Euro olarak açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 24.09.2018 20:17
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