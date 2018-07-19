AB, Türkiye’de OHAL’in kalkmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de 2016'daki darbe girişiminin ardından uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının memnun edici bir adım olduğunu bildirdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "2016'daki darbe girişiminin ardından uygulamaya konulan OHAL'in kaldırılması memnun edici bir adım." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bazı yasa tasarıları uyarınca çeşitli makamlara olağanüstü yetkilerin verilmesinin ve OHAL'e ilişkin bir takım kısıtlayıcı tedbirlerin korunmasının OHAL'in kaldırılmasının yaratacağı olumlu etkileri azaltabileceği belirtildi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Venedik Komisyonunun kuvvetler ayrımı konusundaki tavsiyelerini uygulamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel özgürlükleri olumsuz etkileyen OHAL unsurlarının giderilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanında atılacak somut ve kalıcı adımlar AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından kilit öneme sahip." ifadesi kullanıldı.

