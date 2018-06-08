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“AB, Türkiye-Yunanistan İkili Geri Kabul Anlaşmasının Devamından Yana“

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasının devamından yana olduğunu bildirdi.

“AB, Türkiye-Yunanistan İkili Geri Kabul Anlaşmasının Devamından Yana“

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasının devamından yana olduğunu bildirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
“AB, Türkiye-Yunanistan İkili Geri Kabul Anlaşmasının Devamından Yana“

 Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasının devamından yana olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, günlük basın toplantısında bir soruya verdiği yanıtta, Türk ve Yunan hükümetleriyle geri kabul anlaşmasının durdurulması konusunda temas halinde olduklarını belirtti.

Bu anlaşmanın Türkiye ile Yunanistan arasında ikili protokol olduğuna dikkati çeken Bertaud, AB ile Türkiye arasındaki vize serbestisi sürecinin sonuçlandırılması için bu anlaşmanın devamından yana olduklarını ifade etti.

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Bertaud, Yunanistan'dan Türkiye'ye iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında geri gönderilen sığınmacı sayısının ise 2017 ve 2018 verilerine göre 25 olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

 


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Son Güncelleme: 08.06.2018 18:08
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