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AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), deniz yaşamını korumak için tek kullanımlık plastiklere yasak getirmeyi planlıyor.

AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), deniz yaşamını korumak için tek kullanımlık plastiklere yasak getirmeyi planlıyor.

29 Mayıs 2018 Salı 06:32
AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), deniz yaşamını korumak için tek kullanımlık plastiklere yasak getirmeyi planlıyor.

BBC'nin haberine göre, AB'nin pipet, kulak temizleme çubuğu, plastik çatal bıçak, karıştırıcı gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören teklifinin, yürürlüğe girmeden önce 28 üye ülke ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

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AB'nin ayrıca 2025'e kadar tüm plastik şişelerin geri dönüşüm için toplanmasını arzu ettiği belirtildi.

Tek kullanımlık plastiklere getirilecek yasağın 3,4 milyon ton karbon emisyonunun ve 2030'a kadar çevreye 22 milyar avroya eşdeğer zararın önüne geçeceği, 6,5 milyar avro tasarruf sağlanmasına yardım edeceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupalıların plastik atığı sorununun çözümü için bir arada hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 29.05.2018 10:41
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