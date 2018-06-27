AB, Sınırına Yakın Sığınmacı Merkezi İstemiyor...



Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehrinde bulunan Agrokomerc firmasına ait boş binada yapılması kararlaştırılan sığınmacı merkezini "sınırına yakın olduğu" gerekçesiyle finanse etmeyecek.

Batı Balkan rotasının 2016'da kapatılmasının ardından Batı Avrupa'ya ulaşmak için alternatif güzergah arayışlarını sürdüren sığınmacıların son dönemde Bosna Hersek'e girişlerinin artması nedeniyle ortaya çıkan kriz sürüyor.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, düzenlediği basın toplantısında, devam eden sığınmacı meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hükümetin geçen hafta aldığı karar doğrultusunda, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacıların Hadzici'deki Usivak Kışlası ve Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi noktasında kararlı olduklarını söyleyen Mektic, Velika Kladusa'daki merkezin AB tarafından sorunlu bulunduğunu aktardı.

Ülkedeki AB makamlarının, Velika Kladusa'daki boş binanın sığınmacıların yaşayabileceği şekilde hazırlanmasının AB üyesi Hırvatistan'ın sınırına yakın olduğu için AB tarafından finanse edilmeyeceğini kendilerine bildirdiğini belirten Mektic, Usivak Kışlası konusunda ise sorun olmadığını söyledi.

Mektic, hükümet olarak Velika Kladusa konusundaki kararı uygulayacaklarını ifade ederek, "AB'nin sınırlarına yakın olduğu gerekçesine katılmıyorum. Zira Sırbistan'ın Şid şehrinde, AB üyesi Hırvatistan sınırına sadece birkaç yüz metre uzaklıkta, binlerce sığınmacının kaldığı bir merkez olduğunu biliyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in iç kesimlerinde sığınmacı kampları kurulmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizen Mektic, "Bosna Hersek, karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizinde mağdur durumundadır. Sığınmacıların AB'ye gitmek istemelerinin çilesini biz çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektic, kışlaya ve söz konusu boş binaya yerleştirilecek sığınmacılara yiyecek, giyecek ve temizlik imkanları sağlanacaklarını belirtti.

BOSNA HERSEK'TEKİ SIĞINMACI SORUNU

Bosna Hersek'e 2018'in başından itibaren 7 bin 128 sığınmacının girdiğini belirtilirken, bunların 6 bin 354'ünün sığınma talebinde bulunma niyetinde olduğu, ancak şu ana kadar sadece 662'sinin resmen sığınma talebinde bulunduğunu kaydedildi.

Bosna Hersek hükümeti daha önce de başkent Saraybosna'daki bir parkta kamp kuran sığınmacıları, Salakovac'taki bir sığınmacı merkezine yerleştirmişti.

Batı Balkan rotası olarak bilinen Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Hırvatistan hattının 9 Mart 2016'da kapatılmasının ardından yasa dışı yollardan Batı Avrupa ülkelerine ilerlemenin yollarını arayan sığınmacılar, son dönemde Bosna Hersek'e yönelmişti.

Sığınmacılar, buradan önce AB üyesi Hırvatistan'a, daha sonra da diğer Avrupa ülkelerine ilerlemeyi hedefliyor.

