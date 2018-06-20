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AB Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak!

Avrupa Birliği (AB), göçmen ve sığınmacıların kişisel bilgilerini daha kapsamlı ve detaylı biçimde depolayacak.AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), sığınmacı ve göçmenlerin parmak izi, vesikalık fotoğrafları ve alfanümerik bilgilerinin (isim, vatandaşlık numarası ya da pasaport numarası) arşivlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.Anlaşmada kişisel bilgileri depolanacak reşit olmayan kişilerin yaş sınırı 14'ten 6'ya indiriliyor.

AB Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak!

Avrupa Birliği (AB), göçmen ve sığınmacıların kişisel bilgilerini daha kapsamlı ve detaylı biçimde depolayacak.AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), sığınmacı ve göçmenlerin parmak izi, vesikalık fotoğrafları ve alfanümerik bilgilerinin (isim, vatandaşlık numarası ya da pasaport numarası) arşivlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.Anlaşmada kişisel bilgileri depolanacak reşit olmayan kişilerin yaş sınırı 14'ten 6'ya indiriliyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:56
AB Sığınmacıların Kişisel Bilgilerini Detaylı Biçimde Depolayacak!


Avrupa Birliği (AB), göçmen ve sığınmacıların kişisel bilgilerini daha kapsamlı ve detaylı biçimde depolayacak.
AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP), sığınmacı ve göçmenlerin parmak izi, vesikalık fotoğrafları ve alfanümerik bilgilerinin (isim, vatandaşlık numarası ya da pasaport numarası) arşivlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Anlaşmada kişisel bilgileri depolanacak reşit olmayan kişilerin yaş sınırı 14'ten 6'ya indiriliyor. Ayrıca, çocukların parmak izinin alınması ya da vesikalık fotoğraflarının çekilmesi için "orantılı zorlama" kullanılabileceği belirtildi.
Bu arada Europol, terör suçlarını ve diğer ciddi suçları tespit etmek ve önlemek için bu veritabanı daha etkin bir şekilde sorgulayabilecek.

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"AB'NİN ÇİFTE STANDARDI"
Bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ise göçmen ve sığınmacılardan kimlik bilgilerinin alınmasını "AB'nin çifte standardı" olarak yorumluyor.
Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl aldığı kararla Kanada'nın AB'den gelen ziyaretçilerin kişisel bilgilerini depolayamayacağına hükmetmişti.
Kararda, AB'den gelen ziyaretçi Kanada'yı terk eder etmez kişisel ve biyometrik verilerinin silinmesi gerektiği belirtilmişti.
Kabul edilen metnin, AP Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinden geçtikten sonra AB Konseyinde onaylanması gerekiyor.
 

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:24
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