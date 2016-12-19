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19 Aralık 2016 Pazartesi 15:40

AB Rusya'ya Ekonomik Yaptırımları 6 Ay Uzattı

AB Rusya'ya Ekonomik Yaptırımları 6 Ay Uzattı
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AB, RUSYA'YA UYGULADIĞI EKONOMİK YAPTIRIMLARIN SÜRESİNİN 6 AY UZATILMASINI KARARLAŞTIRDI

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’yı istikrasızlaştırması nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 31 Temmuz 2017’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca, AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı biçimde ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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