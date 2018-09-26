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AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor

AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
AB'nin Yüzde 65'i Yabancı Dil Biliyor

Avrupa Birliği'nde (AB) yetişkinlerin yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor. 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Dil Günü dolayısıyla üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin dil becerileri hakkında veri yayımladı.

Buna göre, AB'de yetişkinlerin yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor.

AB üyesi 28 ülke arasında en az bir yabancı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke İsveç olarak belirlendi. İsveç'te yetişkinlerin yüzde 97'si en az bir yabancı dil biliyor. İsveç'i yüzde 96 oranıyla Letonya, Danimarka ve Litvanya izliyor. Lüksemburg'da en az bir yabancı dil bilme oranı yüzde 95, Malta'da yüzde 92, Estonya'da ise yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

AB ülkeleri arasında çok sayıda farklı dil bilenlerin oranının en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu. Lüksemburg'daki yetişkinlerin yarıdan fazlası en az 3 yabancı dil biliyor.

İngiltere, AB üyesi ülkeler arasında yabancı dil bilme oranı en az ülke olarak öne çıkıyor. İngiltere'de yabancı dil bilen yetişkinlerin oranı sadece yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.


Son Güncelleme: 26.09.2018 16:44
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