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AB'nin Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkiye'ye Vereceği 3 Milyar Euroyu İtalya Engelledi

Avrupa Birliğinin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroyu İtalya bloke etti

AB'nin Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkiye'ye Vereceği 3 Milyar Euroyu İtalya Engelledi

Avrupa Birliğinin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroyu İtalya bloke etti

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:24
AB'nin Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkiye'ye Vereceği 3 Milyar Euroyu İtalya Engelledi

AB'nin Suriyeli Sığınmacılar İçin Türkiye'ye Vereceği 3 Milyar Euroyu İtalya Engelledi

Avrupa Birliğinin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroyu İtalya bloke etti

Avrupa Birliği'nin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye ödeyeceği 3 milyar euroyu İtalya  bloke etti. AB İtalya'nın blokeyi kaldırması durumunda ödemeyi yapacak.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİ

AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de bir araya getirecek Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB Konseyi yetkilisi, "Türkiye ile iş birliğini arttırmak için umarım AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği ikinci 3 milyar euroluk mali desteğin serbest bırakılması için anlaşma sağlarız." ifadesini kullandı.

 

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt edilen kaynağın şimdiye kadar İtalya tarafından bloke edildiğini vurgulayan yetkili, İtalya ile diyaloğun sürdüğünü, İtalya tarafının AB'nin Afrika fonunun takviye edilmesi talebinin yerine getirilmesi halinde buna onay vereceğini söyledi.

ÖDEME 2017 YILI SONUNA KADAR YAPILACAKTI

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart'taki zirvede ise söz konusu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

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