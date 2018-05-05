AB'nin “Açık Kapı Günü“ büyük ilgi gördü

Avrupa Birliği'nin (AB) temelinin 68 yıl önce 9 Mayıs 1950'de atılması dolayısıyla bugün Brüksel'deki AB kurumları "Açık Kapı Günü" düzenledi.



AB'nin "açık kapı günü" halktan büyük ilgi gördü. AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.



Özel günün açılışı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen tarafından kesilen kurdeleyle yapıldı.



AB'yi halka yakınlaştırmayı amaçlayan açık kapı gününde halk, AB kurumları ve faaliyetleri hakkında AB çalışanlarından bilgi alma fırsatı buldu.



Ziyaretçiler AB yetkilileri ile Komisyon binasında fikir alışverişinde de bulundu. Avrupa Parlamentosu partileri ise çeşitli stantlarla tanıtım etkinlikleri düzenledi.



Açık kapı gününde fotoğraf çekimi, müzik ve çeşitli oyun aktiviteleri velileri ile AB kurumlarını ziyaret eden çocukların da ilgisini çekti.



AB'de kariyer hedefleyen yetişkin ziyaretçiler ise sorularını doğrudan AB çalışanlarına sorma imkanı buldu.



