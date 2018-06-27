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AB, Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerini başlatacak

Avrupa Birliği, aday ülkeler Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerine 2019 Haziran'da başlama kararı aldığını duyurdu.

AB, Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerini başlatacak

Avrupa Birliği, aday ülkeler Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerine 2019 Haziran'da başlama kararı aldığını duyurdu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:04
AB, Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerini başlatacak

Avrupa Birliği, aday ülkeler Makedonya ve Arnavutluk'la katılım müzakerelerine 2019 Haziran'da başlama kararı aldığını duyurdu.

Lüksemburg'ta toplanan AB Genel İşler Konseyi, aralarında Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk'un da bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı.

Bildirgede, AB'nin genişleme sürecine ve Batı Balkanların "Avrupa perspektifine" ilişkin kararlılığının sürdüğü vurgulandı.

AB Konseyi'nin Makedonya ve Arnavutluk'un kaydettiği ilerlemeden memnun olduğu belirtilen bildirgede, "Konsey, Makedonya ve Arnavutluk'la Haziran 2019'da katılım müzakerelerine başlama kararı almıştır." ifadesi yer aldı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, nisan ayında Arnavutluk ve Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyi'ne tavsiye kararında bulunmuştu.

Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu nedeniyle Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerinin başlatılması Yunanistan tarafından veto ediliyordu. İki ülkenin bir anlaşmaya vararak isim sorununu çözmesi, Makedonya'nın AB ile katılım müzakerelerine başlamasına yönelik engeli ortadan kaldırmış oldu.

 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 11:37
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