Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

AB Liderlerinden Yatırım Paketine Onay

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları AB Komisyonu'nun ekonomiyi canlandırmak için teklif ettiği 315 milyar avroluk yatırım paketini onayladı.

AB Liderlerinden Yatırım Paketine Onay

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları AB Komisyonu'nun ekonomiyi canlandırmak için teklif ettiği 315 milyar avroluk yatırım paketini onayladı.

19 Aralık 2014 Cuma 07:58
AB Liderlerinden Yatırım Paketine Onay
banner238

AB KOMİSYONU'NUN EKONOMİYİ CANLANDIRMAK İÇİN TEKLİF ETTİĞİ 315 MİLYAR AVROLUK YATIRIM PAKETİNE AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ONAY VERDİ

: Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları AB Komisyonu'nun ekonomiyi canlandırmak için teklif ettiği 315 milyar avroluk yatırım paketini onayladı.

Zirve kararlarında, 2015-2017 dönemini kapsayan yatırım paketine üye ülkelerin yapacakları katkılara AB'nin bütçe disiplini denetiminde esneklik tanınacağı belirtildi.

Gelecek yılın ortasında faaliyete germesi planlanan yatırım paketinin finansmanı, AB ortak bütçesinden ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan 21 milyar avro aktarılmasıyla sağlanacak. Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (EFSI) olarak adlandırılan yatırım paketinde 21 milyar avroluk çekirdek sermayenin özel sektörün ve üye ülkelerin katılımıyla 15'e katlanması hedefleniyor. Yatırım paketi yüzlerce enerji, ulaştırma, eğitim ve Ar-Ge projesinin finansmanında kullanılacak.

UKRAYNA KRİZİ

İki gün sürmesi öngörülmesine rağmen ilk günden tamamlanan zirvede Ukrayna krizi de masaya yatırıldı.

Zirve kararlarında Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelerin büyük endişe kaynağı olduğu belirtilerek, Rusya dahil bütün taraflara Minsk Anlaşması'nı eksiksiz uygulamaları çağrısı yapıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Ukrayna'ya daha fazla destek vermeye hazır fakat Ukrayna ekonomik reformların peşinden gitmeli ve yolsuzlukla aktif mücadele etmeli" dedi.

Merkel, "Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu söylüyorsa sözlerine güvenmek ve bunun üzerinde çalışmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Angela Merkel, "Rusya'ya yaptırımların belli nedenlerle uygulandığını, sona erdirilmesi için bu nedenlerin ortadan kalkması gerektiğini" vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, AB zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı François Holland'ın Ukrayna'da ateşkese büyük ölçüde uyulması nedeniyle Rusya'ya yaptırımların hafifletilmesini teklif ettiğini fakat Almanya, İngiltere, Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere birçok üye ülkenin buna karşı çıktığını belirtti.

İngiltere Başbakanı David Cameron, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Davranışını değiştirirse Rusya'ya kapı daima açık. Fakat bunu yapana dek yaptırımlar sürmeli" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim