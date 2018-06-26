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AB Liderler Zirvesi’ne doğru

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 28-29 Haziran’da Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde mülteciler konusunda tümüyle anlaşma sağlanmasını beklemediğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi’ne doğru

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 28-29 Haziran’da Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde mülteciler konusunda tümüyle anlaşma sağlanmasını beklemediğini söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 15:13
AB Liderler Zirvesi’ne doğru

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 28-29 Haziran’da Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde mülteciler konusunda tümüyle anlaşma sağlanmasını beklemediğini söyledi.

Merkel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında, İspanyol mevkidaşıyla AB Liderler Zirvesi'nde görüşülecek konuları ele aldığını belirtti.

Bunlardan ilkinin AB'deki ekonomi ve para birliğinin geliştirilmesi olduğunu anlatan Merkel, bu konuda Fransa ile öneriler sunduklarını anımsattı.

Merkel, Avro Bölgesi’nin krizlere karşı daha  dayanıklı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.Bir diğer konunun ise sığınmacılar olduğuna işaret eden Merkel, AB Liderler Zirvesi’nde iltica konusunda görüşülecek 7 yönetmeliğin hepsinde anlaşma sağlanmasını beklemediğini ifade etti.
"İltica süreci" ve  “Dublin 4 düzenlemesi" başlıklı yönetmenliklerde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Bu konularda çözüm bulmak için zamana ihtiyacımız var." dedi.
Bundan dolayı AB üyesi ülkelerin, sığınmacıların geldiği ülkelerle ikili anlaşmalar yapmasından yana olduğunu kaydeden Merkel, bu konuda hükümet başkanları arasında sorumluluğun paylaşılabileceğini, bir AB ülkesinin hükümet başkanının, sığınmacıların geldiği 1 veya 2 ülke ile tüm AB adına müzakere yapabileceğini söyledi.
SANCHEZ'DEN MERKEL'E DESTEK
İspanya Başbakanı Sanchez de AB Liderler Zirvesi’nde Alman mevkidaşına destek vereceğini belirterek, sığınmacılara ilişkin sınamaya Avrupa’nın ortak bir cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

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Almanya Başbakanı Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin görüş ayrılığı yaşanıyor.
Bu alanda bir plan hazırlayan Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken, Merkel konuyu AB ülkeleriyle çözmek istiyor.
Seehofer, Alman hükümetinde çatlağa yol açan bu konuda Merkel’e AB içinde çözülmesi için bu ayın sonuna kadar zaman tanımıştı.
Bu nedenle Merkel, son dönemde birçok AB lideriyle bir araya gelmişti. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Alman Şansölye'nin isteği üzerine birçok AB ülkesinin katılımıyla Brüksel’de 24 Haziran’da “mini zirve” gerçekleşmişti.
Siyasi gözlemciler, CDU ve CSU arasında yaşanan bu krizin koalisyonun geleceğini etkileyeceğini ifade ediyor.
 


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Son Güncelleme: 26.06.2018 18:18
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