AB Liderler Zirvesi sona erdi

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: "AB ÜYESİ 27 ÜLKE OLARAK MÜZAKERELERE OLUMLU BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEYE KARAR VERDİK"



"ÖZEL OLARAK SİBER SALDIRILARI HEDEF ALACAK BİR YAPTIRIM SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"



AB KOMİSYON BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER: "İTALYA'NIN BÜTÇESİ DİĞER ÜLKELERLE AYNI BİÇİMDE DEĞERLENDİRİLECEK. BURADA İTALYAN HÜKÜMETİNDEN İLAVE BİLGİLER İSTEYEBİLECEĞİMİZ 5-6 KADAR HUSUS VAR"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke olarak Brexit müzakerelerine olumlu şekilde devam etmeye karar verdik." dedi.



Tusk, Brüksel'de 2 gün süren AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile basın toplantısı düzenledi.



İngiltere ve AB arasındaki görüşmelerde çözüme ve anlaşmaya daha yakın olduklarını anlatan Tusk, "İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakerelerindeki son durum hakkında değerlendirmesini dinledikten sonra AB üyesi 27 ülke olarak müzakerelere olumlu şekilde devam etmeye karar verdik." diye konuştu.



Tusk, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in görüşmelerde yeterli ilerleme kaydedildiğini aktarması durumunda yeni bir zirve düzenlemeye hazır olduğuna dikkati çekerek, "Ancak şu anda Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlamış durumda değiliz." ifadesini kullandı.



Zirvede, İngiltere'ye üyelikten ayrıldıktan sonra sağlanacak geçiş sürecinin uzatılması konusunun görüşülmediğini belirten Tusk, Londra yönetiminden böyle bir talep gelmesi durumunda liderlerin olumlu yaklaşabileceğine işaret etti.



Tusk, liderlerin düzensiz göçü durdurma konusunda kararlı olduğunu, bu çerçevede özellikle Batı Akdeniz'e odaklandıklarını ve Fas ile iş birliğini artırma kararı aldıklarını belirtti.



SİBER SALDIRILARA KARŞI YAPTIRIM SİSTEMİ



AB'nin iç güvenliğini güçlendirme konusunda da kararlı olduklarını söyleyen Tusk, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) düzenlenen saldırının ardından yasadışı siber faaliyetlerle mücadele için yeni tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.



Tusk, "Özel olarak siber saldırıları hedef alacak bir yaptırım sisteminin kurulması için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.



AB Komisyon Başkanı Juncker de "İtalya'nın bütçesi diğer ülkelerle aynı biçimde değerlendirilecek. Burada İtalyan hükümetinden ilave bilgiler isteyebileceğimiz 5-6 kadar husus var." ifadelerini kullandı.



AB'de bankacılık ve sermaye birliği çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Juncker, bu konuda zaman planlaması belirlenmesinde liderlerin uzlaştıklarını söyledi.



AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçevesi sürecinde ilerleme sağlanmasının önemini vurgulayan Juncker, bütçede uzlaşının mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa seçimleri öncesinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.



