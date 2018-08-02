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AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli olduğunu açıkladı.

AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli olduğunu açıkladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 22:21
AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli

AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli olduğunu açıkladı.

AB'nin Kudüs Temsilciliği ile Kudüs ve Batı Şeria'daki diplomatik misyonları başkanları ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "AB'nin Kudüs ve Batı Şeria'daki diplomatik misyonları, İsrail'in, 1 Ağustos'ta Doğu Kudüs'ün banliyölerinden Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'nde turistik bir merkez açmasından derin endişe duymaktadır. Bu merkez, Ebu Nab sülalesinden 5 ailenin yaşadığı ve 2015 yılında boşaltılan binada yer almaktadır." denildi.

“Uluslararası hukuka göre yasa dışı bir politika”

Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaklaşık 180 Filistinli aile olduğu, bunlardan yaklaşık 100 ailenin evleri boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Batn el-Hava Mahallesi'nde yaşadığı kaydedildi.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, İsrail'in yerleşim politikası ile bu bağlamda evlerin tahliyesi ve evlerin yıkılması gibi uygulamalarına şiddetle karşı olduğu hatırlatılan açıklamada, yerleşim politikasının uluslararası hukuka göre yasa dışı bir politika olduğu vurgulandı.

“Kalıcı barış olasılığını ortadan kaldırır”

Yerleşim politikasının devam etmesinin, iki devletli bir çözümün yaşayabilirliğini ve kalıcı barış olasılığını ortadan kaldıracağı ifade edilen açıklamada, ABD hariç dünyanın geri kalanı gibi AB'nin de İsrail'in Doğu Kudüs'ü gayrimeşru bir şekilde kendisine katmasını tanımadığı aktarıldı.

Yemen Yahudileri Kültür Merkezi

İsrail dün, işgal altındaki Kudüs'te "Yemen Yahudileri Kültür Merkezi" adında yeni bir binanın açılışını gerçekleştirmişti.

Kudüs'ün orta kesimindeki Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'nde yapılan ve 1 milyon 200 bin dolara mal olan merkezin açılışına Kudüs ve Miras Bakanı Zeev Elkin ile Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev katılmıştı.

Kudüs ve Miras Bakanlığı ile Kültür ve Spor Bakanlığının desteklediği söz konusu merkez, Ateret Cohanim örgütü iş birliğinde, Yahudi yerleşimciler tarafından 2015'te Filistinli Ebu Nab ailesinden gasp edilen bir mülkte açılmıştı.

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