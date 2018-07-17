AB Komisyonu Başkanı, Trump İle Ekonomiyi Görüşecek!



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 25 Temmuz'da Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.



AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Juncker'in 25 Temmuz'da Washington'a gideceği, Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacağı bildirildi.



Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, diğer gündem maddelerinin güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacağı kaydedildi.



ABD ile AB arasındaki ilişkiler Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise bunun ardından Avrupa'dan ithal otomobillere de vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.



