Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

AB, Kırım'a Ekonomik Ve Ticari Yaptırımları Ağırlaştırdı

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayacağını açıklayan AB, Kırım'a ekonomik ve ticari yaptırımları ağırlaştırdı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, ilave yaptırımlara Kırım'ın Rusya tarafından gayrı meşru ilhakını tanımama politikasını güçlendirmek için" gerek duyulduğu belirtildi.

AB, Kırım'a Ekonomik Ve Ticari Yaptırımları Ağırlaştırdı

Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayacağını açıklayan AB, Kırım'a ekonomik ve ticari yaptırımları ağırlaştırdı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, ilave yaptırımlara Kırım'ın Rusya tarafından gayrı meşru ilhakını tanımama politikasını güçlendirmek için" gerek duyulduğu belirtildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 18:01
AB, Kırım'a Ekonomik Ve Ticari Yaptırımları Ağırlaştırdı
banner238

 Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayacağını açıklayan AB, Kırım'a ekonomik ve ticari yaptırımları ağırlaştırdı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, ilave yaptırımlara "Kırım'ın Rusya tarafından gayrımeşru ilhakını tanımama politikasını güçlendirmek için" gerek duyulduğu belirtildi.

AB dışişleri bakanlarının onayladığı ilave yaptırımlarla 20 Aralık'tan itibaren Kırım'a yatırım yapılması, AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım'dan gayrimenkul ya da şirket satın almaları, Kırım'daki şirketlere kredi ya da hizmet vermeleri yasaklandı.

İlave yaptırımlarla Avrupalı turizm operatörleri Kırım ile çalışmaktan ve AB bayraklı kurvaziyer gemileri acil durumlar haricinde Kırım limanlarına demirlemekten men edildi.

Yaptırımlarla ayrıca, taşımacılık, telekomünikasyon ve sondaj dâhil enerji sektörlerinde Kırım'a malzeme ve teknoloji ihracatı yasaklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim