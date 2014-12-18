Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımayacağını açıklayan AB, Kırım'a ekonomik ve ticari yaptırımları ağırlaştırdı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, ilave yaptırımlara "Kırım'ın Rusya tarafından gayrımeşru ilhakını tanımama politikasını güçlendirmek için" gerek duyulduğu belirtildi.

AB dışişleri bakanlarının onayladığı ilave yaptırımlarla 20 Aralık'tan itibaren Kırım'a yatırım yapılması, AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım'dan gayrimenkul ya da şirket satın almaları, Kırım'daki şirketlere kredi ya da hizmet vermeleri yasaklandı.

İlave yaptırımlarla Avrupalı turizm operatörleri Kırım ile çalışmaktan ve AB bayraklı kurvaziyer gemileri acil durumlar haricinde Kırım limanlarına demirlemekten men edildi.

Yaptırımlarla ayrıca, taşımacılık, telekomünikasyon ve sondaj dâhil enerji sektörlerinde Kırım'a malzeme ve teknoloji ihracatı yasaklandı.