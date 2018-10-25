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AB Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin “günah keçisi“ aramıyor

AB Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin “günah keçisi“ aramıyor

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
AB Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin “günah keçisi“ aramıyor

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ: "BİZ SORUMLULARIN TESPİT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ. BU, İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞMAK YA DA GÜNAH KEÇİSİ ARAMAK ANLAMINA GELMİYOR"
 

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor."

Brüksel'de Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenlenen basın toplantısında konuşan Mogherini, Suudi Arabistan'la ilişkiler konusunda AB ülkelerinin ortak tutum takındığını söyledi.

Mogherini, AB ülkelerinin Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "tam ve şeffaf bir soruşturma" yürütülmesi konusunda hemfikir olduğunu belirterek uluslararası ortaklarla bu yönde çalışmalar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın atacağı adımlara göre AB'nin ortak tutum belirleyeceğini ifade eden Mogherini, şimdiye kadar atılan adımların Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında yeterli bilgi sağlamadığını belirtti.

Mogherini, "Biz sorumluların tespit edilmesini istiyoruz. Bu, intikam almaya çalışmak ya da günah keçisi aramak anlamına gelmiyor." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 11:25
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