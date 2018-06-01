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AB, İsrail'in Yeni Yerleşim Birimi Kurma ve Filistinli Bedevilere Ait Evler İçin Yıkım Kararı Almasına Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi kurma ve  işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki

AB, İsrail'in Yeni Yerleşim Birimi Kurma ve Filistinli Bedevilere Ait Evler İçin Yıkım Kararı Almasına Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi kurma ve  işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki

01 Haziran 2018 Cuma 06:27
AB, İsrail'in Yeni Yerleşim Birimi Kurma ve Filistinli Bedevilere Ait Evler İçin Yıkım Kararı Almasına Tepki Gösterdi

 Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da kurulması planlanan yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim birimi kurma ve  işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almasına tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) yapılan açıklamada, İsrail'in yerleşim birimi faaliyetlerinin ve bedevilere ait evler için yıkım kararının iki devletli çözümün yaşama şansını ve kalıcı barışa yönelik umutları tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin evlerini yıkarken İsrailliler için yeni yerleşim birimleri inşa edilmesi, eşit şartlarda olmayan tek bir devlet, sürekli işgal ve çatışma doğuracaktır. AB, uluslararası hukuka aykırı olan İsrail yerleşim birimleri inşası ve Filistinlileri zorla yerinden etme, evlerini yıkma ya da el koyma gibi adımların yeniden gözden geçirilmesini ya da bu kararlardan geri dönülmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki "Ayrım Duvarı"nın diğer yakasında kalan Filistinli bedevilere ait evler için yıkım kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Batı Şeria'nın Cudea ve Samaria bölgelerinde yasa dışı 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yasa dışı yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 09:44
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