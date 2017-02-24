AB, İrlanda İle Kuzey İrlanda Arasında Sabit Sınırlar İstemiyor

AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER: "KUZEY İRLANDA İLE İRLANDA CUMHURİYET ARASINDA SABİT SINIRLAR İSTEMİYORUZ"

İRLANDA CUMHURİYETİ BAŞBAKANI KENNY: "HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI'NIN HÜKÜMLERİ, BREXIT ANLAŞMASINA DÂHİL EDİLMELİ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit'in İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere kontrolündeki Kuzey İrlanda arasında yeniden sabit sınır kontrollerine yol açmasını istemediğini söyledi.

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Enda Kenny, Brüksel'de AB Komisyonu Başbakanı Jean-Claude Juncker ile görüştü. İkili görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Juncker, ortaya çıkabilecek bir etkiyi en aza indirmemek için AB ve İrlanda Cumhuriyetinin Brexit müzakereleri sırasında beraber çalışması gerektiğini söyleyerek, "Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasında sabit sınırlar istemiyoruz." dedi.

KUZEY İRLANDA'NIN AB ÜYELİĞİ

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Kenny ise, Brexit'e ilişkin anlaşmanın Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyetinin yeniden birleşmesi halinde Kuzey İrlanda'nın AB'ye yeniden katılmasına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Kuzey İrlanda'da Katolik milliyetçiler ile Protestan birlikçiler arasındaki çatışmaları sona erdiren Hayırlı Cuma Anlaşması'nın hükümlerinin Brexit anlaşmasına dâhil edilmesini isteyen Kenny, Doğu Almanya'nın Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra AB'ye üye olmasına izin veren hükümlere atıfta bulunarak, "Bu dilin müzakere edilen antlaşmaya, müzakere sonucuna eklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

HAYIRLI CUMA ANLAŞMASI

1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nda, Kuzey İrlanda'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile yeniden birleşmesi de dâhil olmak üzere kendi geleceğine karar verme hakkına ilişkin hükümler yer alıyor. Anlaşma, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sabit sınırların kaldırılmasını da içeriyor.

BREXIT MÜZAKERELERİ

Kuzey İrlanda, haziran ayında yapılan Brexit referandumunda AB'de kalma yolunda oy kullansa da müzakereler tamamlandığında İngiltere'yle birlikte birlikten ayrılmak zorunda kalacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in mart ayın sonuna kadar Brexit müzakerelerini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işletmesi bekleniyor. Müzakerelerin 2 yıl kadar süreceği öngörülüyor.