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AB: “İran’ın sorumluluklarını yerine getirdiğine dair 10 rapor var”

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklamada,

AB: “İran’ın sorumluluklarını yerine getirdiğine dair 10 rapor var”

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklamada,

01 Mayıs 2018 Salı 07:09
AB: “İran’ın sorumluluklarını yerine getirdiğine dair 10 rapor var”

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını" savunmadığını belirtti. 
Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İlk haberlere göre, Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor" ifadesini kullanın Mogherini, Netanyahu'nun açıkladığı belgelerin ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.
Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini denetleyen tek yetkili kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olduğunu belirterek UAEA'nın şu ana kadar İran'ın sorumluluklarını yerine getirdiğini onaylayan 10 rapor yayımladığını anımsattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.
Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Amerikalı yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.
 

Son Güncelleme: 01.05.2018 11:14
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