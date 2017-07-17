Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16

AB, Irak Ordusuna "Sivil Destek" Verecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Irak ordusunun sivil kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlama kararı aldı.

AB, Irak Ordusuna 'Sivil Destek' Verecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Irak ordusunun sivil kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlama kararı aldı.

AB üyesi 28 ülkenin 28 dışişleri bakanını bir araya getiren AB Dışilişkiler Konseyi, Irak ordusunun kriz yönetimi kapasitesini geliştirmesine katkı sunma kararı aldığını açıkladı.

Iraklı yetkililerin AB'den sivil güvenlik sektörünün reforme edilmesi için yardım istediği, bu bağlamda AB Konseyinin Irak'ta sivil bir misyon üstlenmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, kararın AB'nin ortak savunma ve güvenlik politikası çerçevesinde alındığı bildirildi.

AB'nin yeni misyonu çerçevesinde Iraklı yetkililere güvenlik bağlamında sivil konularda tavsiye ve destek sağlanacağı, bu noktada Irak'a gönderilecek ekibin polis teşkilatının yeniden yapılandırılması ve terör ile organize suçlarla mücadele alanlarında uzman kişilerden seçileceği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede güvenlik ve barışın sağlanması için devlet kurumlarının inşasına katkı sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yeni misyonunun temel amaçları, hukukun üstünlüğü bağlamında çatışmaların önlenmesi, terör, yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve etnik-mezhepsel ayrımcılıkla mücadele olarak sıralandı.

Musul'un DEAŞ'tan kurtuluşunun ardından açıklama yapan AB yetkilileri, bundan sonraki süreçte sivil halkın korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım
AB-Brexıt Müzakereleri AB-Brexıt Müzakereleri
Yemen'deki Kolera Salgını Yemen'deki Kolera Salgını
İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33 Yaralı İspanya'da Lunaparkta Hız Treni Kazası: 33...
Avrupa’da "At Eti" Operasyonu Avrupa’da "At Eti" Operasyonu
Kanada'daki Orman Yangını Kanada'daki Orman Yangını
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Ab'den Suriye'ye Yeni Yaptırım
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Suriye'de sivil halka karşı kimyasal silah kullanımının geliştirilmesine...

Haberi Oku