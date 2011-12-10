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AB İngiltere'ye Kapıyı Gösterdi

10 saat süren kritik zirvesinin ilk gününde sıkı bütçe kuralları üzerinde anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

AB İngiltere'ye Kapıyı Gösterdi

10 saat süren kritik zirvesinin ilk gününde sıkı bütçe kuralları üzerinde anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

10 Aralık 2011 Cumartesi 17:11
AB İngiltere'ye Kapıyı Gösterdi
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Avrupa Birliği liderlerinin 10 saat süren kritik zirvesinin ilk gününde sıkı bütçe kuralları üzerinde anlaşma sağlandı Ancak bu 27 üyenin hepsini değil, euro bölgesi üyesi 17 ülkeyi kapsayacak. Bazı mali kurallardan muaf tutulmak istenen İngiltere'ye ise 'hayır' cevabı verildi. Kritik zirve bugün de devam ediyor.

İngiltere'nin karşı çıktığı ve içinde yer almadığı anlaşma sonrasında, Avrupa'daki sorunlara tam anlamıyla çözüm bulunamadığı gerekçesiyle piyasalar olumsuz tepki verdi.

Euro, dolar karşısında 1.33 seviyesinin altına gelirken, değer kazanan dolar içeride TL karşısında 1.86'ya yaklaştı.

Liderler euro bölgesinde sıkı bütçe kuralları konusunda anlaşırken, AB anlaşmasında değişiklik yapılması konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) ile Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yönetilmesine karar verildiğini bildirdi.

IMF'YE 200 MİLYAR EURO VERİLECEK

Sarkozy, toplantıda, EFSF ile 2012 yılında onun yerini alması öngörülen ESM'nin Avrupa Merkez Bankasınca yönetilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Sarkozy, toplantıda ayrıca euro bölgesi liderlerinin, AB ülkelerinin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) 200 milyar euro kaynak aktarılması konusunu değerlendirdiğini ifade etti. Bu kaynağın 150 milyar euroluk kısmının euro bölgesi ülkelerinden, 50 milyar euroluk kısmın ise euro dışındaki ülkelerden karşılanması bekleniyor.

İNGİLTERE'YE 'HAYIR'

Bütçe disiplinin İngiltere'nin muhalefeti nedeniyle yalnızca euro bölgesine üye 17 ülke için uygulanacağını, oysa tüm AB üyelerini kapsayan bir anlaşmayı tercih ettiğine dikkat çeken Sarkozy, İngiltere'nin bazı mali kurallardan muaf tutulmayı teklif ettiğini belirtti.

Sarkozy, bunu kabul edemeyeceklerine işaret ederek, zaten yeterince kural olmadığı için şu anki sorunların yaşandığına vurgu yaparak, yeni AB anlaşması'nın gelecek Mart'a kadar hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

DRAGHİ: ATILAN KARARLI BİR ADIM

Liderlerin vardığı anlaşmayı değerlendiren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, bunun iki yıldır devam eden euro bölgesini krizinden güçlü çıkmak için gerekli mali birlik için atılmış kararlı bir adım olduğunu söyledi.

IMF Başkanı Christine Lagarde ise Fona 200 milyar euro ek kaynak aktarımının 10 gün içinde netlik kazanacağını belirtti. Bu arada daimi kurtarma fonu ESM'nin büyüklüğünün 500 milyar euro olmasının kararlaştırıldığı, ESM'nin 2013 yılı yerine Temmuz 2012'de devreye sokulmasının amaçlandığı bildirildi. ESM'nin bankacılık lisansı almasının öngörülmediği kaydedildi.

Son Güncelleme: 10.12.2011 17:11
Anahtar Kelimeler:
İngiltereABEkonomiToplantıZirveönlem
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