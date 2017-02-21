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21 Şubat 2017 Salı 13:22

AB, İngiltere'ye Çok Ağır Bir Fatura Çıkaracak

AB, İngiltere'ye Çok Ağır Bir Fatura Çıkaracak
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AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER: "BİRLEŞİK KRALLIK İLE AB ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN YILLARA İHTİYACIMIZ OLACAK"

"İNGİLİZLER BUNU BİLMELİ, BUNU ZATEN BİLİYORLAR DA İNDİRİM VEYA SIFIR MALİYET OLMAYACAK. İNGİLİZLER, OLUŞTURULMASINDA YER ALDIKLARI TAAHHÜTLERE SAYGI GÖSTERMELİ. DOLAYSIYLA FATURA ÇOK AĞIR OLACAK"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra, AB ile yeni bir ticaret anlaşması yapmasının uzun yıllar alacağını ve Londra'ya "çok ağır bir fatura" çıkarılacağını belirtti.

Juncker, Belçika Federal Parlamentosunda yaptığı konuşmada, AB'nin, Brexit ve Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından her yerde krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

İngiltere ile mart ayında başlaması beklenen Brexit görüşmelerinin iki yıl süreceğini ifade eden Juncker, "Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin yapısı üzerinde anlaşmaya varmak için ise yıllara ihtiyacımız olacak" dedi.

Brüksel'in İngiltere'den istediği birliğin gelecekteki harcamalarına ilişkin paraya da değinen Juncker, "İngilizler bunu bilmeli, bunu zaten biliyorlar da indirim veya sıfır maliyet olmayacak. İngilizler, oluşturulmasında yer aldıkları taahhütlere saygı göstermeli. Dolaysıyla fatura çok ağır olacak" diye konuştu.

İngiltere'nin Brexit sürecini resmen başlatacak olan Lizbon Anlaşmasının 50. Maddesini işletmeden müzakerelere başlamayacakları kararını hatırlatan Juncker, ancak bazı üye ülkeleri Londra ile resmi olmayan müzakerelere başlamış görmekle "hayal kırıklığını" uğradığını, bunun alınan karara karşı olduğunu sözlerine ekledi.

İngilizler, geçen sene haziran ayında yapılan referandumla AB'den çıkma kararı almıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit sürecini en geç mart ayının sonunda resmen başlatacaklarını açıklamıştı.

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