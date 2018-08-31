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AB Halkının Yüzde 84'ü Tek Saatten Yana

AB KOMİSYONU'NUN YAPTIRDIĞI YAZ SAATİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ANKETİN SONUCUNA GÖRE, HALKIN ÇOĞUNLUĞU UYGULAMAYI İSTEMİYOR

AB Halkının Yüzde 84'ü Tek Saatten Yana

AB KOMİSYONU'NUN YAPTIRDIĞI YAZ SAATİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ANKETİN SONUCUNA GÖRE, HALKIN ÇOĞUNLUĞU UYGULAMAYI İSTEMİYOR

31 Ağustos 2018 Cuma 15:25
AB Halkının Yüzde 84'ü Tek Saatten Yana


AB KOMİSYONU'NUN YAPTIRDIĞI YAZ SAATİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ ANKETİN SONUCUNA GÖRE, HALKIN ÇOĞUNLUĞU UYGULAMAYI İSTEMİYOR

28 AB ÜYESİ ÜLKEDEN YAKLAŞIK 4 MİLYON 600 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI ANKETTE, VATANDAŞLARIN YÜZDE 84'Ü YAZIN VE KIŞIN FARKLI SAAT UYGULAMASINA KARŞI ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yaptırdığı yaz saati uygulamasıyla ilgili anketin sonucuna göre, halkın ezici çoğunluğu yaz saati uygulamasını istemiyor.

28 AB üyesi ülkeden yaklaşık 4 milyon 600 bin kişinin katıldığı anket sonuçları açıklandı. Komisyonun şu ana kadar yaptırdığı anketler içinde en yüksek katılımcı sayısına ulaşan ankette, vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıktı.

AB Komisyonu'nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi VioletaBulc, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anket sonuçlarına göre mesaj çok açık. Şimdi buna uygun hareket edeceğiz ve konu Avrupa Parlamentosu'nda görüşülecek." dedi.

 

Son Güncelleme: 31.08.2018 18:27
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