AB Göç Politikası Yasal, Ahlaki Ve İnsani Değerleri Göz Ardı Ediyor



OXFORD ÜNİVERSİTESİNİN "SINIR KRİMİNOLOJİSİ" BİRİMİNCE YAYIMLANAN ÇALIŞMADA, AB'NİN GÖÇMEN POLİTİKASI "YASAL, AHLAKİ VE İNSANİ DEĞERLERDEN YOKSUN" OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Avrupa Birliğinin (AB) göç politikasını ele alan bir çalışmada, birliğin "yasal, ahlaki ve insani" değerleri göz ardı ederek sadece düzensiz göçmen akınını azaltmaya çalıştığı bildirildi.



İngiltere'deki Oxford Üniversitesinde akademisyenler ve sahadaki araştırmacıları bir araya getiren "Sınır Kriminolojisi" birimi, "Avrupa Sınır Kontrolünü Devrediyor: Merkez Akdeniz'de Gidiş, Ölüm, Arama ve Kurtarma Faaliyetlerinde Son Trendler" başlıklı bir çalışma yayımladı.



Çalışmada, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden alınan verilerle Ocak 2016-Temmuz 2018 arasında düzensiz göçmenlere ilişkin güncel veriler ışığında AB göçmen politikasıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.



"AHLAKİ, YASAL VE İNSANİ DEĞERLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Verilerin Avrupa'nın göç politikasının "acı gerçeklerini ortaya koyduğu" ifade edilen çalışmada, "Avrupa göç politikası ahlaki, yasal ve insani değerleri göz ardı ederek sadece düzensiz göçmen akınını azaltmayı amaçlıyor." eleştirisi yapıldı.



Çalışmada, AB'ye yasa dışı göçün ciddi bir şekilde azaldığı dönemde "ne pahasına olursa olsun" göçmen sayısını azaltma "saplantısının" anlaşılamaz olduğu ifade edildi.



AB'nin "insanlık dışı" politikalarını meşrulaştırmak için "denizde hayatını kaybeden göçmen sayısını azaltmaya yönelik politika ürettiğini" iddia ettiği ancak gerçeğin bununla bağdaşmadığı vurgulanan çalışmada, zorla iade edilen göçmenlerin transit ülkelerde ölümcül koşullara terk edildiği belirtildi.

Çalışmada, "AB düzensiz göçmen sorununa sürdürülebilir çözüm bulmak yerine problemi şiddet ve ölümün gözle görülür olmadığı Libya ve Nijer gibi başka ülkelere devretmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.





















