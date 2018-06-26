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AB Erdoğan Ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yüksek katılımın Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

AB Erdoğan Ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yüksek katılımın Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

26 Haziran 2018 Salı 06:18
AB Erdoğan Ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yüksek katılımın Türk halkının demokrasiye olan güçlü bağını ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni meclisle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılan seçimlere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Mogherini ve Hahn ortak açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine çok yüksek bir katılım gerçekleşti. Birçok aday ve parti seçimlerde yarıştı. Bu Türk halkının demokratik sürece ve sivil haklara, hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere olan güçlü bağını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Seçim Gözlem Misyonunun, seçmenin seçme hakkını rahatlıkla kullandığını belirttiği vurgulanırken, seçim kampanyasının ise eşit olmadığına dair bulguların bulunduğu iddia edildi.

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"Başkan ve Meclisle beraber ortak sorunları çözmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'de yeni başkanlık sisteminin başlayacağına işaret edildi. Açıklamada, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusunda bulunan bazı eksiklikleri gidermesinin faydalı olacağı kaydedildi.

RESMİ TEBRİK YOK

AB Sözcüsü Margaritis Schinas da günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Ancak, henüz AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik gelmemesi dikkati çekti.

 

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Son Güncelleme: 26.06.2018 09:21
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