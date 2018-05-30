AB Erasmus bütçesini iki katına çıkaracak

Avrupa Birliği (AB), Erasmus programı bütçesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Erasmus için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 30 milyar avroya çıkartılmasını öngören teklifini açıkladı.

Ayrılan bütçenin artırılması sayesinde belirtilen dönemde 12 milyon kadar kişi programdan faydalanabilecek. Bu rakam şimdiki bütçe döneminin üç katı anlamına geliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, "Uzun süredir en önemli programlarımızdan olan Erasmus'u güçlendirmeliyiz. Bu nedenle ayırdığımız bütçeyi iki katına çıkartacağız." dedi.



Erasmus programından, başladığı 1987'den bu yana 9 milyondan fazla kişi faydalandı.Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.