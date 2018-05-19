AB Enerji Komiseri Canete İran'da

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD’nin anlaşmadan çıkıp Tahran’a yaptırım uygulamasına rağmen, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmayı sürdüreceğine söz verdiğini belirtti.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Salihi, başkent Tahran'da AB Enerji Komiseri Miguel Arias Canete ile bir araya geldi.



Görüşmeden sonra Canete ile ortak basın toplantısı düzenleyen Salihi, "Canete, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra Avrupa Birliği'nin ne gibi önlemler alacağını ve özellikle yeniden uygulanacak Engelleme Mevzuatı'nın kapsamını tamamen açıkladı." dedi.



AB'nin anlaşmayı korumak için geniş çaplı bir çaba sarf ettiğini ve sözler verdiğini belirten Salihi, verilen sözlerin uygulamaya geçirilmesini umduğunu ifade etti.





Salihi, "AB, ABD’nin yaptırımlarına rağmen, nükleer anlaşmayı koruyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.AB Enerji Komiseri Canete ise ABD'nin çekilme kararına rağmen, nükleer anlaşmanın korunmasının bölgedeki barış ve istikrar için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.Canete, İran anlaşmaya bağlı kaldığı sürece AB'nin de anlaşmayı sürdüreceğini kaydetti.AB'nin Enerji Komiseri MiguelAriasCanete'nin yarın İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmesi bekleniyor.