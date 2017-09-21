AB, Dijital Sektörü Yeniden Vergilendirme Hazırlığında

Avrupa Birliği (AB), dijital sektörde faaliyet gösteren Google, Amazon ve Facebook gibi firmaların adil ve etkili vergilendirilmesi için yeni kurallar belirlemeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ValdisDombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında dijital ekonominin adil vergilendirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Ekonomide artan dijitalleşmenin önemli yeni fırsatlar ortaya çıkardığını belirten Dombrovskis, "Vergi sistemlerimiz adil, verimli ve geleceğe dönük olarak yeni iş modellerine uygun bir şekilde gelişim sağlamalı." dedi.

Dombrovskis, dijital sektörün vergilendirilmesi ile ilgili bir bildiri üzerinde uzlaşı sağladıklarına dikkati çekerek, dijital ekonomide karın sağlandığı yerde vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu'nun dijital ekonominin vergilendirilmesiyle ilgili yayınladığı bildiride, sanal ortamda faaliyet gösteren firmaların AB içindeki gelirlerine göre düşük miktarda vergi ödedikleri yönünde bir algı olduğu ve bunun engellenmesinin planlandığı belirtildi.

Bildiride, AB'de dijital firmaların ciroları üzerinden vergi alınabileceği veya Birliğin tamamında eşit bir oranda uygulanacak ortak konsolide kurumlar vergisi matrahı belirlenebileceği kaydedildi.

Amacın, AB çapında uyumlu bir biçimde dijital hizmetlerin vergilendirilmesinin sağlanması olduğu ifade edilen bildiride, dijital alanda vergilendirme düzenlemesinin 2018 ilkbahar aylarına kadar tamamlanabileceğinin altı çizildi.

Bildiride, AB'nin öncelikli olarak uluslararası aktörlerle beraber vergi kurallarının temelden reforma tabi tutulmasını istediği belirtilerek bu alanda küresel anlamda yeterli ilerleme sağlanamaması halinde AB'nin kendi çözümünü uygulayabileceği vurgulandı.