AB'den Yeni Sığınmacı Planı

AB KOMİSYONU: "AB, YENİ YERLEŞTİRME PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GELECEK 2 YIL İÇİNDE ÜYE ÜLKELERE KORUNMAYA MUHTAÇ 50 BİN SIĞINMACIYI YERLEŞTİRME TEKLİFİNDE BULUNUYOR"

"ASIL ODAK NOKTASI KUZEY AFRİKA VE AFRİKA BOYNUZUNA KAYMALI. ÜYE ÜLKELER ÖZELLİKLE LİBYA, MISIR, NİJER, SUDAN, ÇAD VE ETİYOPYA'DAN SIĞINMACI YERLEŞTİRMELİ"

Avrupa Birliği (AB), zorunlu kota sistemiyle 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alma planının başarısız şekilde dün sona ermesinin ardından yeni sığınmacı planı önerisinde bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "AB, yeni yerleştirme programı çerçevesinde gelecek 2 yıl içinde üye ülkelere korunmaya muhtaç 50 bin sığınmacıyı yerleştirme teklifinde bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Sığınmacılara yasal yollardan göç etme imkanı verilmesinin, sığınmacıların hayatını kurtarma ve kaçakçılarla mücadele açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, yeni sığınmacı planının Ocak 2019'a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, üye ülkelerin yeniden yerleştirme çabalarına destek olmak için Komisyonunun 500 milyon avro bütçe ayırdığı aktarıldı.

AĞIRLIK AFRİKA'YA KAYDI

Türkiye ve Ortadoğu'daki ülkelerden sığınmacı yerleştirme çalışmalarının devam etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Asıl odak noktası Kuzey Afrika ve Afrika boynuzuna kaymalı. Üye ülkelere, özellikle Libya, Mısır, Nijer, Sudan, Çad ve Etiyopya'dan sığınmacı yerleştirmeli." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve AB arasında geçen yıl imzalanan sığınmacı mutabakatı sonrasında kıtaya olan sığınmacı akışı Ege Denizi'nden merkez Akdeniz'e kaymaya başlamıştı.

SIĞINMACI PLANI BAŞARISIZ OLMUŞTU

AB Komisyonu, 2015'te İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacının üye ülkelere zorunlu yerleştirilmesini öngörmesine rağmen toplam 29 bin sığınmacı yerleştirilmişti.

Diğer yandan AB, 2015 yılında kabul ettiği başka bir plan kapsamında Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den 22 bin 504 sığınmacıyı yeniden yerleştireceğini açıklamıştı. Bu sayı da 17 bin civarında kalmıştı.