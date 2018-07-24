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AB'den tüketici elektroniği üreticilerine Ceza

Avrupa Birliği (AB), tüketici elektroniği üreten Asus, Denon&Marantz, Philips ve Pioneer firmalarını antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezasına çarptırdı.

AB'den tüketici elektroniği üreticilerine Ceza

Avrupa Birliği (AB), tüketici elektroniği üreten Asus, Denon&Marantz, Philips ve Pioneer firmalarını antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezasına çarptırdı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:01
AB'den tüketici elektroniği üreticilerine Ceza

 Avrupa Birliği (AB), tüketici elektroniği üreten Asus, Denon&Marantz, Philips ve Pioneer firmalarını antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezasına çarptırdı.
AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi MargretheVestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Asus, Denon&Marantz, Philips ve Pioneer firmalarına AB antitröst yasalarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle 111 milyon avro para cezası verildi." dedi.
Söz konusu 4 firmanın, 2011-2015 döneminde internet üzerinden satılan ürünlerinin fiyatlarını yüksek tuttuklarını belirten Vestager, "Bu üreticiler, sanal ortamlardaki satıcıların ürün fiyatlarını yükseltmelerini talep etti. Bunu yapmayanlara çeşitli yaptırımlar uyguladılar." diye konuştu.
Vestager, sanal alışverişin hızla büyüyen bir alan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Avrupalıların yarıdan fazlası sanal alışveriş yapıyor. Avrupa'da yılda 500 milyar avro kadar internet üzerinden alışveriş gerçekleştiriliyor. Bu 4 şirketin uygulamaları nedeniyle milyonlarca Avrupalı mutfak aleti, saç kurutucular, kulaklık, dizüstü bilgisayar gibi ürünlerde yüksek fiyatlarla karşılaştı." i
AB rekabet kurallarının tüketicileri korumayı amaçladığını anımsatan Vestager, şirketlerin söz konusu uygulamalarının yasa dışı olduğunu vurguladı.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin, sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezası uyguluyor.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 16:20
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