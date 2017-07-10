AB'den Suriye'deki Ateşkese Destek

Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Ürdün tarafından Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

AB, ABD, RUSYA VE ÜRDÜN'ÜN SURİYE'NİN GÜNEYBATISINDA ATEŞKES BAŞLATILMASI KONUSUNA ANLAŞMAYA VARMASINA DESTEK VERDİ

Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya ve Ürdün tarafından Suriye'nin güneybatısında ateşkes için anlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, üç ülke arasında varılan anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Cenevre'de yürütülen Suriye görüşmelerine katkı sağlayacağını belirtti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunu 10 Temmuz'da başlatacağını anımsatan Mogherini, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararı uyarınca hepimiz Suriyeli taraflara elimizden gelen desteği sağlamakla yükümlüyüz." ifadesini kullandı.

Mogherini, Suriye halkının kendi barışlarını inşa edebileceğini, ulusal uzlaşı yolunda kendi çizgilerinde yürümeleri gerektiğini bildirdi.

Barışın sağlanması için uluslararası toplum ve bölgesel aktörlerin yardımına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Mogherini, açıklamasında "Suriye halkı her zaman AB'nin desteğine güvenebilir. Elimizden geldiği kadar, tüm imkânlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Üç ülkenin uzlaştığı anlaşmanın Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsadığı açıklanmıştı.