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AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı

AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı

11 Ekim 2018 Perşembe 11:34
AB'den Kara Parayla Mücadele Adımı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ, KARA PARAYLA MÜCADELEYİ ARTIRACAK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİNİ KABUL ETTİ


Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kara parayla mücadeleye ilişkin kuralların katılaştırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliklerini kabul etti. 


AB üyesi 28 ülkenin ilgili bakanları Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısı için Lüksemburg'da buluştu.


AB Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıda üye ülkeler kara parayla mücadeleye yönelik yönetmelik değişikliklerini kabul etti.


Suçluların mali kaynaklara erişimlerini engelleyecek yeni cezalar getiren yönetmelik değişikliğiyle, kara para aklama suçu hakkında açık tanımlamalar yapıldı.


Kara para aklama faaliyetlerinde bulunanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve hakimlerin ilave para cezaları uygulaması sağlanan yönetmelikle, kara para aklama faaliyetlerinin suç örgütleriyle bağlantılı olması ağırlaştırıcı koşul olarak kabul edildi.


Ayrıca yönetmelik, kara para aklamayla ilgili soruşturmaları iyileştirmek için sınır ötesi yargı ve polis işbirliğini kolaylaştırdı.


Söz konusu değişiklikler AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasının ardından 24 ay içerisinde üye ülkelerin ulusal yasal mevzuatına girecek.


Son Güncelleme: 11.10.2018 14:45
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