AB'den İsrail'e “İnsan Hakları savunucusunu sınır dışı etme“ uyarısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e, Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir'in çalışma izninin iptal edilmesi ve iki hafta içinde ülkeden ayrılması yönündeki kararından geri dönmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada HRW'nin Filistin ve İsrail ofisi sorumlusuna ülkeyi terk etmesi için 14 gün mühlet verildiği anımsatılarak, karardan vazgeçilmesi istendi.

Örgütün Filistin ve İsrail sorumlusu Şakir'in çalışma izni, İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmiş ve 2 hafta içinde ülkeden ayrılması istenmişti.

İsrail, Irak asıllı ABD vatandaşı Şakir'in "İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle çalışma iznini iptal ettiğini ileri sürmüştü.

HRW Programlardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Iain Levine, örgütün İsrail'de ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Bu olay, İsrail'in insan hakları sicilini eleştirenlere karşı giderek artan hoşgörüsüzlüğüne dair son zamanlarda yaşanan örneklerden sadece biri." açıklamasında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, geçen yıl da Şakir'in çalışma izni başvurusunu reddetmiş ancak ABD yönetiminden gelen eleştirilerin ardından Nisan 2017'de bir yıllık çalışma izni vermişti.