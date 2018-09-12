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AB'den Google, Facebook Ve Twitter'a Radikal İçerikleri Kaldırmaları İçin 1 Saat Süre

AB'den Google, Facebook Ve Twitter'a Radikal İçerikleri Kaldırmaları İçin 1 Saat Süre

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
AB'den Google, Facebook Ve Twitter'a Radikal İçerikleri Kaldırmaları İçin 1 Saat Süre

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter'ın aşırılık yanlısı mesajları bir saat içinde kaldırmamaları halinde ağır para cezalarına çarptırılması çağrısında bulundu. 

Juncker'in önerisi, bu şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 4'üne kadar çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyor.

Jean-Claude Juncker, yıllık 'Birliğin Durumu' konuşmasında bir saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli açısından "belirleyici bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.

Internet şirketlerine radikal mesajları silme konusunda daha hızlı davranmaları için üç ay süre verilmişti.

Ancak AB yetkilileri bu şirketlerin gereki adımları atamadığını söylüyor.

Yeni öneri, yetkililerin aşırılığı teşvik ettiği ya da desteklediğini düşündüğünü radikal mesajlar konusunda internet şirketlerini derhal harekete geçmeyi zorlamayı hedefliyor.

AB VE AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN ONAYI GEREKİYOR

Önerinin, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı alması gerekiyor. Bu durumda, internet şirketleri içeriklerin denetimi için yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacak.

İnternet platformları ayrıca, bu konuda attıkları adımları gösteren yıllık şeffaflık raporları yayımlayacak. İçerik sağlayıcıların kaldırma kararına itiraz hakları olacak.

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:51
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