banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92322
ALTIN
189.213
DOLAR
4.7966
STERLİN
6.2643
EURO
5.5884
Şüpheli yaralama vakası
ŞÜPHELİ YARALAMA VAKASI
Tecavüz zanlısı tutuksuz yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Türkiye ve KKTC'de suç işledi
TÜRKİYE VE KKTC'DE SUÇ İŞLEDİ
Gülsevener tutuksuz yargılanacak
GÜLSEVENER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Şüpheli yaralama vakası
Kapat

AB'den Google'a 4,3 milyar euroluk rekor ceza

Brüksel, 18 Temmuz 18 (.): Avrupa Birliği (AB), Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi.

AB'den Google'a 4,3 milyar euroluk rekor ceza

Brüksel, 18 Temmuz 18 (.): Avrupa Birliği (AB), Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 14:46
AB'den Google'a 4,3 milyar euroluk rekor ceza

Avrupa Birliği (AB), Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar avro para cezası verdi.
AB Komisyonu, Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı alındığını açıkladı.
Açıklamada, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.
AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Androidcihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.
İncelemelerde, Google'ın çeşitli cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde, Google arama, Play Store ve Chrome tarayıcısını önceden yükletmeye zorladığı ve bazı telefon üreticilerine Google aramayı önceden yüklemeleri halinde ödeme yaptığı ortaya çıkarılmıştı.
Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi olan Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli bir gelir kaynağı durumunda.
TRUMP KORKUSU ERTELETTİ İDDİASI
ABD şirketi Google'a yönelik ceza kararının ay başında açıklanması bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ziyareti nedeniyle bu cezanın ertelendiği iddia edildi.
Google, arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı ve hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl AB Komisyonu tarafından 2,4 milyar avroluk rekor seviyede bir para cezasına çarptırılmıştı.
AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.07.2018 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Avrupa Ülkelerine
İran'dan Avrupa Ülkelerine "terör Örgütlerini Barındırmayın" Çağrısı
Özbekistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bazı Uçuşlar Durduruldu
Özbekistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Bazı Uçuşlar Durduruldu
Macaristan Bm'nin Göçmen Paktından Çekiliyor
Macaristan Bm'nin Göçmen Paktından Çekiliyor
Laboratuvarda Üretilen Et, 2021'de Restoranlardaki Yerini Alabilir
Laboratuvarda Üretilen Et, 2021'de Restoranlardaki Yerini Alabilir
Google Ab’nin Rekor Ceza Kararını Temyize Götürecek
Google Ab’nin Rekor Ceza Kararını Temyize Götürecek
İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası
İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası
Twıtter 58 Milyon Hesabı Askıya Aldı
Twıtter 58 Milyon Hesabı Askıya Aldı
Milyarlarca dolarlık altın taşıyan batık savaş gemisi bulundu
Milyarlarca dolarlık altın taşıyan batık savaş gemisi bulundu
Erken kanser hücrelerinin tespitinde manyetik tel teknolojisi
Erken kanser hücrelerinin tespitinde manyetik tel teknolojisi
Rusya, Dünya Kupası'ndan 13,7 milyar dolar kazandı
Rusya, Dünya Kupası'ndan 13,7 milyar dolar kazandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim