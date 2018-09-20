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AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı

AB KOMİSYONU ÜYESİ VERA JOUROVA, FACEBOOK'UN TÜKETİCİ KURALLARINA UYGUN DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ AKSİ HALDE YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞACAĞINI AÇIKLADI

AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı

AB KOMİSYONU ÜYESİ VERA JOUROVA, FACEBOOK'UN TÜKETİCİ KURALLARINA UYGUN DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ AKSİ HALDE YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞACAĞINI AÇIKLADI

20 Eylül 2018 Perşembe 12:30
AB'den Facebook'a Yaptırım Uyarısı

AB KOMİSYONU ÜYESİ VERA JOUROVA, FACEBOOK'UN TÜKETİCİ KURALLARINA UYGUN DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ AKSİ HALDE YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞACAĞINI AÇIKLADI


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Adalet, Tüketiciler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourova, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un AB tüketici kurallarına uygun davranmaması halinde yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.


Jourova, Brüksel'deki AB Komisyonunda düzenlediği basın toplantısında, Facebook'un kullanım koşullarını AB tüketici kurallarına uygun biçimde düzenlemesi gerektiğini açıkladı.


Facebook'la AB arasında konuyla ilgili devam eden görüşmelerde "sabrının sonuna geldiğini" söyleyen Jourova, "Yıl sonuna kadar talep edilen değişiklikler tam olarak yerine getirilmezse, tüketici temsilcilerine şirkete yönelik hızlı biçimde yaptırım çağrısında bulunuyorum. Bu görüşmeler çok uzun süredir devam ediyor.  Şimdi söz yerine eylem zamanı." diye konuştu.


 Facebook, Nisan ayında kullanım koşullarında değişiklik yapmıştı. AB Komisyonu, bu kullanım koşullarındaki bazı maddelerin Facebook'un hizmetleri hakkında yanıltıcı sunum içerdiği görüşünü taşıyor.

Son Güncelleme: 20.09.2018 15:40
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