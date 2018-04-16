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AB'den Esed Rejimine Yeni Yaptırım Sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, Suriye rejiminin ülke halkının çektiği acılardan sorumlu olduğunu belirterek Esed rejiminin baskı ve zulmünün devam etmesi durumunda ek yaptırımlar uygulayabileceğini açıkladı.

AB'den Esed Rejimine Yeni Yaptırım Sinyali

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, Suriye rejiminin ülke halkının çektiği acılardan sorumlu olduğunu belirterek Esed rejiminin baskı ve zulmünün devam etmesi durumunda ek yaptırımlar uygulayabileceğini açıkladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:17
AB'den Esed Rejimine Yeni Yaptırım Sinyali
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Lüksemburg'da devam eden AB Dışişleri Konseyi toplantısında Suriye'deki son durum ele alındı.

Toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, AB'nin ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonunu desteklediği hatırlatılarak "Saldırılar kendi halkını katleden Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımını engellemek amacıyla yapılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Suriye savaşı için tek çözümün siyasi olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya ve İran'ın desteğiyle Suriye rejiminin sivilleri göz ardı ederek askeri operasyonlarını yoğunlaştırdığına dikkati çekildi. 

Açıklamada, AB'nin Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam edeceği belirtilerek "Suriye'deki zulmün devam etmesi durumunda AB ek yaptırım uygulama seçeneğini değerlendirecektir." ifadesine yer verildi. 

AB halihazırda Suriye halkına yönelik şiddet içeren baskıdan sorumlu olmaları, rejimi desteklemeleri veya rejimden fayda sağlamaları nedeniyle 261 kişiye yaptırım uyguluyor. AB, aynı nedenlerle 67 şirketin de mal varlığını dondurmuş durumda. 

Son Güncelleme: 16.04.2018 19:03
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