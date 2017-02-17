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17 Şubat 2017 Cuma 15:10

AB'den Enerji Altyapısına 444 Milyon Euroluk Destek

AB'den Enerji Altyapısına 444 Milyon Euroluk Destek
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AB, ÜYE ÜLKELERDE ENERJİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNCELİKLİ PROJELER İÇİN 444 MİLYON EURO DESTEK SAĞLAYACAK

Avrupa Birliği (AB) tarafından, üye ülkelerin enerji altyapısının geliştirilmesine yönelik öncelikli projelere 444 milyon Euro destek sağlanacak.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, elektrik, akıllı şebekeler ve doğalgaz yatırımlarını kapsayan 18 projeye destek verecek.

Avrupa enerji şebekelerinin birbirine bağlanarak enerji arz güvenliğinin artırılmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak projelere verilecek destek miktarı 444 milyon Euro olacak.

"AB Enerji Birliği" hedeflerine ulaşmak açısından önemli olan bu 18 projenin finansmanı AB'nin altyapı destekleme programı "Avrupa'yı Birleştirme Mekanizması" tarafından karşılanacak.

Söz konusu desteğin, 176 milyon Euro’luk kısmı 7 elektrik sektörü projesine, 228 milyon Euro’luk kısmı 10 gaz projesine ve 40 milyon Euroluk kısmı ise akıllı şebeke projesine verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AB Komisyonu Enerji Birliği'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, üye ülkelerin aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sefcovic, "Bunlar önemli sınır ötesi sonuçları olacak projeler. Enerji Birliği'nin Avrupa için ne anlama geldiğini ve Avrupa Birliği'nin yakın bir iş birliğiyle nasıl daha güçlü olabileceğini gösteren somut işaretlerdir" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun Enerji ve İklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete de bu desteğin daha rekabetçi ve temiz bir enerji piyasası oluşturulmasında dönüm noktası olduğunu bildirdi. Canete, şunları kaydetti:

"Amacına uygun bir enerji altyapısı yenilenebilir enerjinin büyümesi için çok önemli. Bu iyileştirme sayesinde, 'Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji' paketindeki önerilerin gerçekleşmesine bir adım daha yaklaşıldı. AB, Avrupalı tüketicilere daha sürdürülebilir, ucuz ve güvenli enerji sağlanması konusundaki kararlılığını göstermiş oldu."

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