AB'den Deaş Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Terörizm Koordinatörü Gilles de Kerchove, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 30 bine yakın yasa dışı internet sayfasının tespit edildiğini kaydetti.

AB KONSEYİ TERÖRİZM KOORDİNATÖRÜ DE KERCHOVE, SANAL ORTAMDA DEAŞ İLE BAĞLANTILI YAKLAŞIK 30 BİN YASA DIŞI SAYFA BULUNDUĞUNA DİKKATİ ÇEKTİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Terörizm Koordinatörü Gilles de Kerchove, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 30 bine yakın yasa dışı internet sayfasının tespit edildiğini kaydetti.

Belçika gazetesi Le Soir'a konuşan de Kerchove, örgütün adeta "sanal bir halifeliği" bulunduğunu, Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) DEAŞ'ın 30 bine yakın internet sayfası olduğunu bildirdiğini açıkladı.

De Kerchove, DEAŞ tehdidi sahada bertaraf edildikten sonra bile örgütün internet üzerindeki propaganda sayfalarıyla etkisini devam ettirebileceği yönünde uyarıda bulundu.

AB'nin terörle mücadele koordinatörlüğünü 2007'den bu yana yapan de Kerchove, vatandaşların terörle mücadele kapsamında eğitilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanların radikal eğilimleri tespit etmeleri için onlara eğitim verilmeli. Birçok kez ailelerin yakınlarının yanlış eğilimleri olduğunu fark edemediklerini gördüm." ifadelerini kullandı.

De Kerchove, AB yasalarının terörle mücadale anlamında yetersiz olduğunu, internet servisi sağlayıcılarına kullanıcı haklarını korumak adına bilgi toplama ve kaydetme yetkisi verilmemesinin genel soruşturma süreçlerine ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Geçen ay AB'nin 28 üyesini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nde üyeler, internette terörist materyallerin yayılmasını önlemek için gerekenlerin yapılması konusunda mutabık kalmıştı. Bu tarz materyallerin otomatik tespit edilip kaldırılmasını sağlayacak yeni araçların geliştirilmesi için yasal düzenlemenin hazırlanacağı bildirilmişti.