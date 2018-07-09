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AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır." dedi.

AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır." dedi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:25
AB'den “Brexit İstifaları“ Açıklaması

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır." dedi.

Tusk, sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır. Tek üzüldüğüm husus, Brexit düşüncesi Davis ve Johnson ile beraber gitmedi. Ama... Kim bilir?" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas ise günlük basın brifinginde bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Bence bu daha çok İngiltere'yi ilgilendiriyor. Çünkü söz konusu kişi bizim başmüzakerecimizin muhatabı. Bizi ilgilendiren ise 27 AB üyesinin belirlediği ve bizim tam olarak uyduğumuz Brexit müzakere çerçevesi." yanıtını verdi.

Schinas ayrıca, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Davis'in istifasından birkaç saat önce İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Davis'in ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da görevinden istifa etmişti.

İstifalar, İngiltere hükümetinin cuma günü açıkladığı ve Avrupa Birliği (AB) ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasını öngören yeni Brexit yaklaşımının arkasından geldi.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 20:37
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