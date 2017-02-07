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07 Şubat 2017 Salı 15:33

AB'den Brexit'e "Bar Hesabı" Eleştirisi

AB'den Brexit'e 'Bar Hesabı' Eleştirisi
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AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜSÜ, İNGİLTERE'NİN MALİ SORUMLULUKLARINI BAR HESABINA BENZETEREK ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ 

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin mali yükümlülüklerini "bar hesabına" benzetti ve ısmarlanan içeceklerin parasının ödenmesini talep etti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık'ın, AB üyeliği sırasında mali taahhütlerde bulunduğunu anımsatan Schinas, söz konusu mali taahhütlerin İngiltere tarafından tam olarak karşılanması gerektiğini söyledi.

Schinas, İngiltere'nin AB'den ayrılık sürecinin düzenli şekilde müzakere edilebilmesinde mali taahhütlerin ana unsur olduğuna dikkati çekerek, "Tüm mali taahhütlerde ortaklaşa tutum bulunuyordu. Bu mali taahhütler Birleşik Krallık tarafından ödenmezse diğer 27 üyenin bu hesabı ödemesi gerekir. Bu durum, 27 arkadaşla bara gitmeye benzer ve bir tur bira söyleyip ücretini ödemeden, parti devam ederken buradan ayrılamaya benzer." diye konuştu.

İngiltere'nin AB'ye olan mali yükümlülüklerinin ne kadar olduğu ve ne sürede ödeneceğinin Brexit müzakerelerinde önemli konular arasında yer alması bekleniyor. İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda 60 milyar avroluk bir rakamın ödenmesi söz konusu olacak.

İngiltere'nin AB’den ayrılma sürecini resmi olarak martta  başlatması bekleniyor.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.


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