AB'den "Avrupa Projesinin Sonu" Uyarısı

AVRAMOPULOS: "SCHENGEN BÖLGESİ TEHDİT ALTINDA. EĞER SCHENGEN ÇÖKERSE, BU AVRUPA PROJESİNİN SONUNUN BAŞLANGICI OLUR"

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, AB'nin, sığınmacı krizinin çözümünde yetersiz kalındığını belirterek, Schengen üyesi ülkeler arasında başlayan sınır kontrollerinin Avrupa projesinin sonu olabileceği uyarısında bulundu.

Dimitris Avramopulos, Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde sığınmacı krizi ile mücadele gelinen noktaya dair sunum yaptı.

Sığınmacı krizinde gerçekçi ve dürüst olunması gerektiğini kaydeden Avramopulos, "Durum kötüleşiyor. Bu sene kış aylarında sığınmacı akışında bir kesinti olmadı. Noel ve yeni yıl döneminde Yunanistan'a günde 4 bin sığınmacı giriş yaptı" dedi.

Avramopulos, İtalya ve Yunanistan'daki 160 bin sığınmacının diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi planının çok yavaş ilerlediğini ifade ederek, kendilerine yeni bir ülke bulunan sığınmacı sayısının 300'den az olduğunu vurguladı.

"AVRUPA PROJESİNİN SONUNUN BAŞLANGICI"

"Daha fazla üye devlet, iç sınır kontrollerini uygulamaya koymaya başladı" ifadesini kullanan Avramopulos, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın son zamanlarda aldığı önlemlere atıfta bulundu. Schengen bölgesinin tehdit altında olduğunu söyleyen Avramopulos, mart ayında AB'nin sınırlarının korunması için yeni önlemler alınabileceğini belirterek, "Eğer Schengen çökerse, bu Avrupa projesinin sonunun başlangıcı olur" diye konuştu.

Avramopulos, Danimarka'nın masrafların karşılanması için sığınmacıların değerli eşya ve paralarına el konulmasını öngören yasa taslağı ile ilgili olarak ise "Durumu takip ediyoruz. Yasayı inceleyeceğiz. Yasa kabul edildiği zaman ise resmi olarak yanıt vereceğiz. Ancak Danimarka gibi üye devletlerin, sığınmacıları onurlu bir şekilde karşılama sorumluluğu var" diye konuştu.

Avramopulos, bazı sığınmacıların suçlara karışması konusunda da "Sığınmacılar ya da mülteciler ile suçlular veya teröristlerin birbirinden ayrı tutulması gerekiyor. Saldırı hazırlığında olanlar yargılanmalı ve eğer geri gönderilmeleri söz konusu değilse hapse atılmalı. Ancak bir genellemeden uzak durulması çok önemli" ifadesini kullandı.

Avrupa'nın korumaya ihtiyacı olanlara bunu sağladığını dile getiren Avramopulos, "Ancak burada bulunma hakkına sahip olmayanların ise geri gönderilmesi gerekiyor" dedi.

Uluslarası Göç Örgütü'ne göre, AB'ye 2015 yılında bir milyondan fazla sığınmacı girdi. Eğer krize kalıcı çözüm bulunmazsa, 2017 sonuna kadar sığınmacı sayısının 3 milyonu geçeceği öngörülüyor.

Sorunun çözümü için Türkiye dahil diğer ülkelerin desteğini arayan AB ülkelerinde, artan sayı karşısında serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen Anlaşması'nı riske atacak şekilde sınır kontrollerine başlanmıştı.