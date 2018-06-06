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AB'den Arama ve Mesajlara Tavan Fiyat Hazırlığı!

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında 1 dakikalık konuşma için 19 Euro sent, kısa mesaj (SMS) başına da 6 Euro sent tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor.

AB'den Arama ve Mesajlara Tavan Fiyat Hazırlığı!

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında 1 dakikalık konuşma için 19 Euro sent, kısa mesaj (SMS) başına da 6 Euro sent tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
AB'den Arama ve Mesajlara Tavan Fiyat Hazırlığı!

: Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında 1 dakikalık konuşma için 19 Euro sent, kısa mesaj (SMS) başına da 6 Euro sent tavan fiyat getirmeye hazırlanıyor.


AB Komisyonu, telekomünikasyon kurallarının güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.


Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında yapılacak aramaların dakikalık fiyatı 19 Euro senti aşamayacak.


AB içerisinde kısa mesaj (SMS) başına fiyat ise 6 Euro senti geçemeyecek.

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AB içerisinde 5. nesil mobil internet teknolojisi kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilecek ve bunun için frekans dağıtımı 2020 yılına kadar yapılacak.


Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından resmi onay gerekiyor. 


Öte yandan, AB ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine 15 Haziran 2017'de son verilmişti. AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaya başlamıştı.


 


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Son Güncelleme: 06.06.2018 14:23
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