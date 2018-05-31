AB'den Arakanlı Müslümanlara 40 milyon Euro yardım

Avrupa Birliği (AB), Arakanlı Müslümanlara 40 milyon Euro insani yardım yapacak.



AB Komisyonu, zor durumdaki Arakanlı siviller için harcanmak üzere 40 milyon Euroluk insani yardım paketini açıkladı.





Komisyonun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi ChristosStylianides, yaptığı açıklamasında "Yüz binlerce insanın yardıma muhtaç olduğu Arakan krizi son aylarda eşi görülmemiş boyutlara ulaştı." dedi.Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. BM, ordu güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.