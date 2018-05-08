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AB'de Yaşlı Bağımlılık Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı!

Brüksel, 8 Mayıs 18 (.): Avrupa Birliği (AB) genelinde çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının yüzde 29,9'a yükselerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. 

AB'de Yaşlı Bağımlılık Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı!

Brüksel, 8 Mayıs 18 (.): Avrupa Birliği (AB) genelinde çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının yüzde 29,9'a yükselerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. 

08 Mayıs 2018 Salı 12:54
AB'de Yaşlı Bağımlılık Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı!

 Avrupa Birliği (AB) genelinde çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının yüzde 29,9'a yükselerek rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. 
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, AB genelinde yaşlı bağımlılık oranının son 20 yıldır artış gösterdiğini ortaya koydu.
Eurostat verilerine göre, 1997'de yüzde 22,5 olan yaşlı bağımlılık oranı 2017'de yüzde 29,9'a çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
AB genelindeki en yüksek yaşlı bağımlılık oranı yüzde 34,8 ile İtalya'da görülürken, İtalya'yı Yunanistan (yüzde 33,6), Finlandiya (yüzde 33,2), Portekiz (yüzde 32,5) ve Almanya (yüzde 32,4) takip etti.
Birlik içinde en düşük yaşlı bağımlılık oranları ise Lüksemburg (yüzde 20,5), İrlanda (yüzde 20,7), Slovakya (yüzde 21,5) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (yüzde 22,8) oldu.
 TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 12,3
Türkiye ise yüzde 12,3 ile tüm Avrupa ülkeleri arasında en düşük yaşlı bağımlılık oranına sahip ülke olarak ön plana çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2023 yılında yüzde 15,2, 2030 yılında yüzde 19,6 ve 2040 yılında yüzde 25,3 olması bekleniyor.
 


Son Güncelleme: 08.05.2018 21:22
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