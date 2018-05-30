AB'de Gençler Arasında Tütün Kullanım Oranı Yüzde 29’a çıktı...

Avrupa Birliği'nde (AB) 15-24 yaş grubundaki gençlerde tütün kullanım oranı yüzde 29'a çıktı.

AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis, yaptığı açıklamada, AB genelinde çoğunlukla tütün kullanımından kaynaklanan akciğer kanserinden 2015'te 273 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Andriukaitis, AB'de tütün kullanım oranının 2014'ten bu yana yüzde 26 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, "15 ila 24 yaşlarındaki gençlerde ise bu oranın 2014'te yüzde 25 iken 2017'de yüzde 29'a yükselmesi endişe verici." ifadelerini kullandı.AB'nin mentollü sigaraları 2020'de yasaklayacağını belirten Andriukaitis, gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara kullanımının da sağlığa zararlı olduğuna dikkati çekti.