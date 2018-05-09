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AB'de “Avrupa Günü“ Kutlanıyor...

 Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986 yılından beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

AB'de “Avrupa Günü“ Kutlanıyor...

 Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986 yılından beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:43
AB'de “Avrupa Günü“ Kutlanıyor...

 Avrupa Birliği'nin (AB) kurucularından Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki "Schuman Bildirgesi" ile AB'nin kuruluşunun ilk adımını atması, tüm AB üye ve aday ülkelerinde 1986 yılından beri "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.

Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Günümüz dünyasında AB her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. AB, ekonomik kalkınma, iş, güvenlik ve haklara ihtiyacı olan halkımız için vazgeçilmezdir. Halkımız gayet iyi biliyor ki küresel dünyada ekonomik devlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla biz de bu zorluklarla mücadele etmek için dev olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Günü’nün kutlanması için mayıs başından itibaren Strazburg ve Brüksel’de bulunan AB kurumları kapılarını halka açıyor. Birliğin, Avrupa ve dünya genelindeki ofisleri de her yaş grubuna yönelik etkinliklere katkı sunuyor. Böylece binlerce kişi kurumları ziyaret ederken, konserlere ve konferanslara da katılma fırsatı buluyor.

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde geçen hafta sonu tüm AB kurumları kapılarını halka açmıştı. 

SCHUMAN İLE BAŞLAYAN BİRLİK SERÜVENİ

İkinci Dünya Savaşı'ndan 5 yıl sonra dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Schuman, Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmeye son vermek ve Avrupa'da barışı sağlamak amacıyla Avrupa devletlerine, kömür ve çelik üretimi alanında alınan kararları bağımsız ve uluslar üstü bir kuruma devretme çağrısında bulundu.

Schuman'ın bildirgesi sonucu AB'nin temelini atan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1951 yılında Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 6 üye ile kuruldu.

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde AB sayesinde kıta genelinde inşa edilen barış ortamı ile üye ülkeler arasında "birlik ve beraberlik" kavramlarına vurgu yapılıyor. AB kurumlarının birlik bayrağı ve sembolleriyle süslendiği günde, üye ülkelerin önde gelen liderleri ve AB yetkilileri vatandaşlara birliğin önemine ilişkin mesajlar veriyor.

 


Son Güncelleme: 09.05.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
ABAvrupaGÜNÜKutlanıyor
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